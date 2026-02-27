Руководство Международного валютного фонда утвердило новую четырехлетнюю кредитную программу для Украины на 8,1 миллиарда долларов (более 624 миллиардов рублей). Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Исполнительный совет МВФ сегодня одобрил новую 48-месячную программу расширенного финансирования в рамках механизма Extended Fund Facility (EFF) объемом 5,9 миллиарда специальных прав заимствования (примерно 8,1 миллиарда долларов США, или 295% квоты)», — заявили в фонде.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что МВФ отказался от предварительных условий при выделении Киеву нового кредита.

МВФ и западные партнеры с февраля 2022-го по декабрь 2025 года выделили Украине 168 миллиардов долларов. Крупнейший донор — Евросоюз, направивший киевскому режиму 56,9 миллиарда долларов. На втором и третьем местах оказались американцы и МВФ, выделившие 30,2 миллиарда и 13,3 миллиарда долларов соответственно.

До этого бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков раскритиковал киевский режим за повышение налогов для бизнеса, предупредив, что такая политика добьет экономику страны.