МВФ утвердил выделение Украине нового кредита на $8,1 млрд
Руководство Международного валютного фонда утвердило новую четырехлетнюю кредитную программу для Украины на 8,1 миллиарда долларов (более 624 миллиардов рублей). Об этом сообщило РИА «Новости».
«Исполнительный совет МВФ сегодня одобрил новую 48-месячную программу расширенного финансирования в рамках механизма Extended Fund Facility (EFF) объемом 5,9 миллиарда специальных прав заимствования (примерно 8,1 миллиарда долларов США, или 295% квоты)», — заявили в фонде.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что МВФ отказался от предварительных условий при выделении Киеву нового кредита.
МВФ и западные партнеры с февраля 2022-го по декабрь 2025 года выделили Украине 168 миллиардов долларов. Крупнейший донор — Евросоюз, направивший киевскому режиму 56,9 миллиарда долларов. На втором и третьем местах оказались американцы и МВФ, выделившие 30,2 миллиарда и 13,3 миллиарда долларов соответственно.
До этого бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков раскритиковал киевский режим за повышение налогов для бизнеса, предупредив, что такая политика добьет экономику страны.