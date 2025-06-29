Россия может сократить военные расходы уже в следующем году, что свидетельствует о ее уверенности в собственных силах. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале .

«Интересно, что российский президент Путин заявил о возможности снижения бюджета на оборону уже в следующем году. Это заставляет задуматься: скорее всего, в ближайшее время Россия победит на Украине», — сказал Меркурис.

Аналитик добавил, что даже сейчас военные расходы России в процентном отношении значительно ниже, чем у США во время конфликтов с Вьетнамом и КНДР.

Он также отметил, что намерение сократить оборонные расходы на фоне их роста у НАТО говорит о высокой боеготовности российской армии. По его мнению, она теперь способна эффективно противостоять угрозам альянса без необходимости в колоссальных затратах.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что в НАТО поступают глупо, разжигая конфликт с Россией. Его слова привел RT.