В Британии заявили, что российская армия одолеет НАТО даже с меньшим бюджетом

Меркурис: России не нужен большой военный бюджет, чтобы противостоять НАТО

Фото: РИА «Новости»

Россия может сократить военные расходы уже в следующем году, что свидетельствует о ее уверенности в собственных силах. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале.

«Интересно, что российский президент Путин заявил о возможности снижения бюджета на оборону уже в следующем году. Это заставляет задуматься: скорее всего, в ближайшее время Россия победит на Украине», — сказал Меркурис.

Аналитик добавил, что даже сейчас военные расходы России в процентном отношении значительно ниже, чем у США во время конфликтов с Вьетнамом и КНДР.

Он также отметил, что намерение сократить оборонные расходы на фоне их роста у НАТО говорит о высокой боеготовности российской армии. По его мнению, она теперь способна эффективно противостоять угрозам альянса без необходимости в колоссальных затратах.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что в НАТО поступают глупо, разжигая конфликт с Россией. Его слова привел RT.

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