Необычную деталь заметили на встрече Трампа и фон дер Ляйен

В Сети опубликовали фотографии со встречи президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, на которой отсутствовал флаг ЕС. Вместо этого разместили два американских, сообщил Telegram-канал «RT на русском» .

Для сравнения выложили фотографию со встречи главы Белого дома с украинским президентом Владимиром Зеленским. В этом случае присутствовали государственные символы и США, и Украины.

При этом, если оценить фото, где фон дер Ляйен и Трамп пожимают друг другу руки, главу Еврокомиссии как будто ничего не смущает. Она благожелательно улыбается американскому лидеру.

Ранее Трамп раскритиковал позицию западных государств, закупающих российские энергоносители, но одновременно осуждающих действия Москвы из-за украинского конфликта. Французский лидер Эммануэль Макрон заочно попытался поспорить с главой Белого дома на эту тему, назвав очень незначительным оставшийся импорт энергоносителей из России.