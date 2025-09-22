Макрон поспорил с Трампом из-за российской нефти

Bloomberg: Макрон заочно поспорил с Трампом из-за поставок нефти и газа из РФ

Французский президент Эммануэль Макрон заочно поспорил с американским коллегой Дональдом Трампом касательно импорта российских энергоресурсов в европейские страны. Об этом заявило агентство Bloomberg .

«Макрон назвал оставшийся импорт энергоносителей Европейским союзом из России „очень незначительным“, пытаясь оспорить призывы Дональда Трампа к блоку снизить зависимость [от нефти и газа из России]», — отметили журналисты.

По их данным, Макрон в свою защиту заявил, что объемы закупок энергоносителей из России упали на 80% и сейчас очень малы.

До этого Трамп выразил готовность ввести серьезные антироссийские ограничения, когда все страны НАТО будут делать то же самое и полностью откажутся от российской нефти.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕС не намерен добиваться полной энергетической автономии. По ее словам, абсолютный отказ от импорта энергоресурсов был бы нежелательным и нереалистичным.