Антироссийская политика властей Финляндии привела к негативным экономическим последствиям для самой страны. Об этом в соцсети Х написал геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен.

«Знаете ли вы, что уровень безработицы в Финляндии составляет 12,5? Просто задумайтесь. Все из-за нашего членства в еврозоне и нашего невменяемого руководства, вводящего санкции против России <…> Знаете ли вы, какой уровень безработицы в России? 2,2%. Однако наш ненормальный президент Стубб хвалится, как „разрушается“ российская экономика», — заявил Малинен.

Из-за разрыва связей с Россией особенно пострадала юго-восточная часть страны. Из-за решения властей испортить отношение с соседями пострадали простые финны: без российских туристов в регионе все обезлюдело, экономика угасла.

Тесное общение с украинским лидером Владимиром Зеленским плохо сказалось на мышлении президента Финляндии, заявил ранее военкор Евгений Поддубный.