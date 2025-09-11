Тесное общение с украинским лидером Владимиром Зеленским плохо сказалось на мышлении президента Финляндии Александра Стубба. Об этом заявил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный .

Так он оценил заявление приехавшего в Киев финского лидера о том, что российские войска потерпели поражение на всех стратегических направлениях.

«Недалеко финн ушел от Зеленского в плане оценки объективной реальности в зоне конфликта на Украине», — отметил Поддубный.

Военный корреспондент добавил, что если повторяющий свою мантру о поражении российских войск Зеленский воздействует на свое население, то, вероятно, повторивший нарратив Стубб попытался утешить Европу.

«Если Украина побеждает, то зачем ей дополнительная военная поддержка? Не складывается», — подытожил Поддубный.

Президент Финляндии в ходе пресс-конференции в Киеве заявил, что на минувшей неделе провел больше времени с украинским лидером, чем с собственной женой.

Стубб подчеркнул, что это всего лишь шутка, потому что его супруга приехала на Украину раньше него, чтобы принять участие в конференции жены лидера страны Елены Зеленской.