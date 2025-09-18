Финны проиграли из-за разрыва связей с Россией. Особый ущерб потерпела юго-восточная часть страны, заявил ТАСС постоянный член Совета безопасности, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

По его словам, решение испортить отношения с Россией приняло финское правительство, но пострадало от этого само население.

«Не думаю, что это выбор финского народа, потому что доносятся стоны и жалобы, особенно из юго-восточной Финляндии, где происходит обезлюживание, потому что там делать нечего без российских туристов, все рухнуло, никакой экономики нет и быть не может», — сказал Иванов.

Он выразил надежду, что со временем до властей Финляндии начнет доходить, что добрососедские отношения с Россией гораздо выгоднее их полного отсутствия и враждебности.

В США президента Финляндии Александра Стубба сравнили с психопатом. Его высказывание об «империалистической ДНК» у России не выдерживает критики.