Немецкий политик отказался от своих слов об ультиматуме России

Кандидат на пост канцлера ФРГ Мерц заявил, что не ставил Путину ультиматума

Кандидат на должность канцлера Германии Фридрих Мерц заявил, что никогда не ставил ультиматума России и отверг критику со стороны Олафа Шольца по поводу угроз в адрес ядерной державы. Его слова привело издание Tagesschau .

«Я никогда не ставил российскому президенту ультиматум», — сказал он.

По словам Мерца, он предлагал предоставить Украине варианты, которые могли бы повлиять на ход боевых действий «в контексте прекращения огня и стихании пушек».

Кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза ранее заявил, что в случае победы потребует от президента Владимира Путина в течении 24 часов прекратить боевые действия на Украине. Если российская сторона откажет, то Германия отправит ВСУ крылатые ракеты Taurus.

Накануне Шольц обнародовал в социальной сети свое послание Путину и заявил, что поддержка Украины не иссякнет. На прошлой неделе канцлер нанес официальный визит в Киев впервые за 2,5 года.