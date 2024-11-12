Кандидат в канцлеры ФРГ пообещал выставить России жесткий ультиматум

Кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что выставит 24-часовой ультиматум России. Планами на будущее он поделился в беседе с журналом Stern .

Политик отметил, что потребует в течение этого времени прекратить боевые действия на Украине. Если российская сторона не согласится, то Германия отправит ВСУ крылатые ракеты Taurus, а также снимет ограничение на удары вглубь РФ дальнобойным оружием.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что воинственные заявления Фридриха Мерца о поставках ракет Taurus Украине могут помешать ему стать канцлером Германии. Идея военного противостояния не нравится населению ФРГ.