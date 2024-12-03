Немецкая делегация поплатилась за критику Бербок в адрес Китая

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Пекин раскритиковала власти Китая за поддержку России. Организаторы переговоров отменили пресс-конференцию и вывели немецких журналистов из зала, сообщило издание Tagesschau .

Незадолго до визита Бербок раскритиковала Китай за экономическую и военную помощь России, а Евросоюз ввел дополнительные пошлины на электромобили китайского производства. Эти вопросы стали основными темами ее переговоров с китайским коллегой Ваном И в Пекине.

«Дроны с китайских заводов и северокорейские войска, нападающие на мир в центре Европы, нарушают наши основные интересы европейской безопасности», — заявила Бербок.

О содержании беседы министров журналисты узнали со слов ее участников, так как после заявления о якобы замеченных в зоне украинского конфликта солдатах из КНДР их вывели из зала. По информации Tagesschau, в целом Бербок рассчитывала на более радушный прием. Переговоры с Ваном И продлились больше трех часов, но китайская сторона отменила совместную пресс-конференцию.

В этот же день канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев. Он обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским оказание военной помощи, а с мэром столицы Виталием Кличко — обстановку на поле боя.