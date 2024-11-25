Китай испугался сближения России и Северной Кореи

Сближение России и Северной Кореи невыгодно китайским властям, так как США могут решить укрепить отношения с Японией и Южной Кореей. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, сообщила газета The Guardian .

Он выразил мнение, что «усиливающаяся координация действий» между КНДР и Россией «нервирует» Китай. Власти не критиковали сближение российской стороны с КНДР, однако происходящее может ограничить влияние китайского руководства в Восточной Азии, отметил Кэмпбелл.

По словам эксперта, на фоне укрепления российско-северокорейских отношений также может усилиться альянс США с Японией и Южной Кореей.

Ранее КНДР и Россия ратифицировали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Документ заключили в Пхеньяне 19 июня 2024 года. Бессрочное соглашение заменит базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между государствами.