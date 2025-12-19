Недовольные страны прибегли к партизанской тактике на саммите ЕС

Бельгия, Италия и другие страны решили измором заставить коллег принять общее решение по замороженным российским активам для Украины. Об этом сообщило издание Politico .

Дипломаты рассказали журналистам, что некоторые члены ЕС организовали партизанскую кампанию. Их цель — добиться консенсуса ради выпуска совместного долгового обязательства для финансирования Украины. При этом решено прибегнуть к известной в узких кругах тактике главы Евросовета Антониу Кошты.

«Кошта — мастер тактики изматывания. Вы будете сидеть на совещаниях до поздней ночи, а он скажет: „Давайте позавтракаем“, давая понять, что конца этому не видно, пока не будет достигнуто соглашение», — рассказал инсайдер.

Без финансовой помощи ЕС, в том числе за счет российских активов, Украина рискует столкнуться с дефолтом, сообщила газета Financial Times. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила продолжать саммит, открывшийся 18 декабря, до тех пор, пока участники не примут решение по этому вопросу.