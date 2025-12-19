Недовольные страны прибегли к партизанской тактике на саммите ЕС
Politico: некоторые страны ЕС плетут интриги из-за спора об активах России
Бельгия, Италия и другие страны решили измором заставить коллег принять общее решение по замороженным российским активам для Украины. Об этом сообщило издание Politico.
Дипломаты рассказали журналистам, что некоторые члены ЕС организовали партизанскую кампанию. Их цель — добиться консенсуса ради выпуска совместного долгового обязательства для финансирования Украины. При этом решено прибегнуть к известной в узких кругах тактике главы Евросовета Антониу Кошты.
«Кошта — мастер тактики изматывания. Вы будете сидеть на совещаниях до поздней ночи, а он скажет: „Давайте позавтракаем“, давая понять, что конца этому не видно, пока не будет достигнуто соглашение», — рассказал инсайдер.
Без финансовой помощи ЕС, в том числе за счет российских активов, Украина рискует столкнуться с дефолтом, сообщила газета Financial Times. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила продолжать саммит, открывшийся 18 декабря, до тех пор, пока участники не примут решение по этому вопросу.