От «отбиралка не выросла» до «Путин в страхе». В Сети высмеяли требования Латвии по активам России

Один из комментаторов иронично отметил, какие латвийские чиновники смелые и важные. По его словам, причина, видимо, в том, что они «сами нищие, от которых ничего не зависит и нет никакой ответственности ни за что». Он добавил, что благодаря таким правителям Латвию никто из мировых лидеров и не воспринимает всерьез.

«Думаю [президент России Владимир] Путин, увидев этого брутального человека в камуфляже, уже забился в страхе под диван и дрожит там, опасаясь гнева Латвии и просит чтобы у него еще взяли 300 миллиардов, только бы Латвия не напала на Россию», — высмеял другой читатель командующего Национальными вооруженными силами республики генерал-майора Каспарса Пуданса.

Третий пользователь напомнил про выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявившего, что вопрос конфискации активов России вообще сняли с повестки ЕС.

«А говорят, это эстонцы тормозят», — добавил он.

Еще один комментатор назвал латвийских чиновников «мамкиными требователями», предложив им взять инициативу в свои руки и отобрать российские деньги самим.

«Ах, отбиралка не выросла?» — посмеялся юзер.

Ранее в США сообщили, что без кредита из замороженных активов России Украине грозит финансовый крах.