Фон дер Ляйен пригрозила не выпустить никого с саммита ЕС без решения важного вопроса

Никто не выйдет с саммита Евросоюза, пока не решится вопрос дальнейшего финансирования Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее слова привел телеканал Euronews .

«Мы должны сегодня найти решение», — подчеркнула она.

По ее словам, Украине в ближайшие два года необходимы по меньшей мере 90 миллиардов евро. Европейские дипломаты воспринимают предстоящий саммит как ключевой для региона, чтобы не выбыть из украинской повестки.

Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия отказалась рассматривать вопрос конфискации российских активов в рамках саммита. Позже он добавил, что европейские чиновники хотят любой ценой решить вопрос поддержки киевского режима, но его страна участвовать в этом не собирается.