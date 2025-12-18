Украине предсказали дефолт без кредита из российских активов

FT: Украина столкнется с банкротством без финансовой поддержки Евросоюза

Европейские чиновники в авральном режиме ищут возможности обеспечить дальнейшее финансирование Украины, чтобы не допустить финансового краха страны. Вопрос репарационного кредита за счет замороженных российских активов расколол ЕС на два непримиримых лагеря. Об этом сообщила газета Financial Times .

По мнению авторов материала, после любого решения одна из сторон останется недовольной. За использование замороженных денег российского Центробанка выступают канцлер Германии Фридрих Мерц и поддержавшие его страны Восточной Европы.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер при поддержке Италии, Болгарии, Мальты, Венгрии и Словакии настаивает на выдаче Украине займа за счет совместного долга ЕС, гарантированного общим бюджетом союза.

В материале говорится, что прекращение финансирования станет фатальным ударом для украинской экономики.

«Если ЕС не сможет найти финансовое решение. При таком сценарии Киеву грозит финансовый крах», — написали журналисты.

Они подчеркнули, что противники выдачи репарационного кредита опасаются ответных действий России. Предполагается, что первым пострадает бельгийский депозитарий Euroclear.

В минувшую среду агентство Associated Press со ссылкой на данные Международного валютного фонда сообщило, что если Украина до весны не получит 160 миллиардов долларов, то ее ждет дефолт.

Еврокомиссия вынесла на обсуждение три варианта: переход на прямое финансирование Украины странами-союзниками по отдельности, выдача средств на уровне Евросоюза и использование замороженных российских активов.

Консенсуса не удалось достичь ни по одному из трех пунктов.