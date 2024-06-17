Небензя заявил о необходимости признания вины нацистской Германии перед народами СССР

Россия планирует добиваться официального международного признания истинной природы преступлений нацистской Германии против народов Советского Союза. Об этом рассказал РИА «Новости» постпред РФ при ООН Василий Небензя.

В мае Генассамблея ООН приняла резолюцию «о геноциде в Сребренице». По словам Небензи, это событие открыло ящик Пандоры, после чего могут образоваться и другие подобные документы. Он заметил, что принятие резолюции по Сребренице стало прецедентом, который повлияет на признание других исторических трагедий в качестве актов геноцида.

Дипломат подчеркнул, что преступления нацистской Германии против народов СССР, в том числе блокада Ленинграда, остаются одной из самых болезненных тем.

«Мы продолжим добиваться официального признания истинной природы этих преступлений и восстановления исторической правды на международном уровне всеми доступными средствами», — добавил он.