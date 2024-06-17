Небензя заявил о необходимости признания вины нацистской Германии перед народами СССР

Небензя: Россия добьется признания истинной природы преступлений нацизма

Фото: Global Look Press

Россия планирует добиваться официального международного признания истинной природы преступлений нацистской Германии против народов Советского Союза. Об этом рассказал РИА «Новости» постпред РФ при ООН Василий Небензя.

В мае Генассамблея ООН приняла резолюцию «о геноциде в Сребренице». По словам Небензи, это событие открыло ящик Пандоры, после чего могут образоваться и другие подобные документы. Он заметил, что принятие резолюции по Сребренице стало прецедентом, который повлияет на признание других исторических трагедий в качестве актов геноцида.

Дипломат подчеркнул, что преступления нацистской Германии против народов СССР, в том числе блокада Ленинграда, остаются одной из самых болезненных тем.

«Мы продолжим добиваться официального признания истинной природы этих преступлений и восстановления исторической правды на международном уровне всеми доступными средствами», — добавил он.

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