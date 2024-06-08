Слушания по делу отрицающей Холокост бабушки прошли в ФРГ

Активистку Урсулу Хавербек в 2015 году приговорили к 10 месяцам тюремного заключения после слов о том, что Освенцим был «рабочим лагерем». Женщина подала в суд апелляцию, первое слушание по которой прошло 8 июня, сообщила газета Bild.

Хавербек многократно отрицала факт массового геноцида в Освенциме.

В зал заседания суда 95-летняя женщина находилась в инвалидной коляске. Сначала она сказала, что не отрицала Холокост, а «лишь задавала вопросы». Однако судья уточнил у Хавербек, какого мнения она придерживается об Освенциме сейчас.

«Я подтверждаю это!» — сказала немка.

Авторы издания напомнили, что за плечами у Урсулы Хавербек ряд тюремных сроков. Последний из них длился два с половиной года.

Ранее полицейские задержали туристку из Нидерландов у ворот бывшего немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Она демонстрировала жесты гитлеровского приветствия.