Политолог Бондаренко заявил, что резолюция по Сребренице ставит крест на существовании Боснии и Герцеговины
Политолог, основатель проекта «Балканист» Олег Бондаренко в разговоре с изданием Life заявил, что принятие резолюции по Сребренице ставит крест на существовании Боснии и Герцеговины.
По словам эксперта, разговоры вокруг перспектив независимости Республики Сербской имеют долгую историю, и нынешняя инициатива о «разделе» — это ответ на голосование Генассамблеи ООН за резолюцию о «геноциде в Сребренице».
Бондаренко подчеркнул, что если Республика Сербская будет объявлена геноцидным образованием, значит, Боснии и Герцеговине придет конец.
Ранее СМИ писали, что президент Республики Сербской Милорад Додик в течение 30 дней предложит соглашение о мирном разделе Боснии и Герцеговины.