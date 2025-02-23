Стало известно, что в панике делает Зеленский после нападок Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский за вечер связался с четырьмя главами европейских стран. Активность политика возросла на фоне резкой критики со стороны Дональда Трампа, отметило РИА «Новости» .

Агентство проанализировало публикации в официальном Telegram-канале украинского политика. Выяснилось, что в субботу, 22 февраля, он успел переговорить с главами правительств Греции, Албании, Великобритании и Нидерландов.

Зеленский заявил, что обсудил с британским премьером некие совместные предприятия на предстоящей неделе. Дика Схофа, премьер-министра Нидерландов, он поблагодарил за помощь Украине.

Об общих проектах Владимир Зеленский также поговорил с премьерами Албании и Греции.

Насыщенный график наблюдался у Зеленского и в пятницу, 21 февраля. Он успел созвониться с немецким канцлером Олафом Шольцем, с президентом Польши, главой Чехии, премьерами Словении, Хорватии и Швеции. О чем именно разговаривал с европейскими политиками украинский лидер, неизвестно.

Всего двумя днями ранее, 18 февраля, Трамп выступил с жесткой критикой Владимира Зеленского — после того, как тот сам раскритиковал переговоры России и США в Эр-Рияде. В числе прочего президент США назвал украинского лидера «диктатором без выборов». Позднее и Маск заявил, что «Зеленского уволили» с его должности президента.