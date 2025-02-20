«Просто диктатор». Маск вновь напомнил Зеленскому о необходимости провести выбор

Президент Украины Владимир Зеленский обязан провести выборы в стране, чтобы его перестали считать диктатором. Об этом в социальной сети X написал американский миллиардер и глава ведомства по повышению эффективности работы правительства Соединенных Штатов Илон Маск.
«Или Зеленский проведет выборы, чтобы подтвердить, что он выражает волю народа, или же он просто диктатор», — написал миллиардер.
Маск также напомнил украинскому лидеру, что невозможно представлять волю народа страны, ограничивая при этом свободу слова и постоянно отменяя выборы президента.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Зеленского и назвал его диктатором и обратил внимание, что он не проводит выборы на Украине и лишь получает выгоду от конфликта.
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