«Не должна была произойти». Трамп указал на ошибку Байдена после атаки Ирана на Израиль
Трамп назвал ближневосточный конфликт войной, которую можно было бы избежать
Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал войной атаку Ирана на Израиль. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Эту войну можно было полностью предотвратить, она никогда не должна была произойти», — заявил он.
Трамп выразил уверенность, что конфликт не произошел бы, если Джо Байден не был бы нынешним президентом США.
Военные Ирана начали массированную ракетную атаку на Израиль вечером 1 октября. В сторону еврейского государства пустили около 500 ракет.
Как позже заявила пресс-служба ЦАХАЛ, благодаря местным силам ПВО ракетные удары обернулись минимальным ущербом для страны. Некоторые снаряды упали в центре и на юге Израиля, однако разрушения от попаданий незначительны.