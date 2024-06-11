«Не табу». СМИ сообщили о готовности Макрона к отставке

Europe 1: Макрон рассматривает возможность отставки

Bernd von Jutrczenka/dpa
Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность своей отставки после провала на выборах в Европарламент. Об этом заявила радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник.

«Отставка президента не является табу. <…> Он готов пожертвовать окончанием своего президентского срока», — отметил собеседник станции.

Он добавил, что в сложившихся обстоятельствах стоит «рассматривать все варианты».

Партия Макрона «Ренессанс» набрала на выборах вдвое меньше голосов, чем «Национальное объединение» Марин Ле Пен (15,2% против 32%). Президент объявил о роспуске Национального собрания Франции.

О том, что Эммануэлю Макрону пора в отставку, в России заявили председатель Госдумы Вячеслав Володин и зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. На несостоятельность Макрона как политика также указала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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