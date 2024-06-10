«Пора на пенсию». Медведев призвал Макрона и Шольца отправиться на свалку истории

Медведев: Макрон и Шольц провалились на выборах в ЕП из-за политики на Украине

IMAGO/Frank Ossenbrink
Фото: IMAGO/Frank Ossenbrink/Global Look Press

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку после неудачи на выборах в Европейский парламент. Пост Медведева появился в соцсети Х.

«Результаты выборов в парламент ЕС <…> являются отражением вашей неумелой политики поддержки бандеровских властей на Украине. Пора на пенсию, на свалку истории»», — обратился политик к Макрону и Шольцу.

Он указал на недальновидную экономическую и миграционную стратегию обоих лидеров и отметил, что европейские государства действуют «за счет собственных граждан».

Ранее политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин заявил, что президент Франции и канцлер ФРГ смогут уйти в отставку только тогда, когда их кураторы разочаруются в их работе. По его мнению, оба политика продвигают украинскую повестку, надеясь удержаться у власти.

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