Володин призвал отправить Шольца и Макрона в отставку после выборов в Европарламент

Президенты Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц из последних сил уцепились за власть, но потерпели крах на выборах в Европарламент. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале призвал их уйти в отставку.

«Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть. Правильно им самим уйти в отставку и перестать издеваться над гражданами своих государств», — заявил он.

Во Франции, по информации российского политика, явка составила 52,5%. Партия Макрона «Ренессанс» набрала вдвое меньше голосов, чем «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 15,2% против 32%. Володин отметил, что в Германии правящая коалиция Шольца показала худшие результаты за всю историю. Социал-демократы набрали около 14% голосов — на 2% меньше, чем «Альтернатива для Германии», и на 16% меньше «христианских демократов».

На выборах в Европарламент одержала Европейская народная партия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Французский президент обратился к нации и объявил о роспуске нижней палаты парламента.