Маск потерял почти $34 млрд за сутки

Маск поссорился с Трампом из-за субсидий и за день потерял $34 млрд

Конфликт с президентом США Дональдом Трампом обернулся значительными финансовыми потерями для американского предпринимателя Илона Маска. За сутки он потерял почти 34 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index — списка 500 самых богатых людей мира.

Акции Tesla упали примерно на 14,2% при закрытии рынка 5 июня. Рыночная стоимость компании Маска уменьшилась на 152 миллиарда долларов. Этому способствовало недавнее заявление Трампа о возможности сокращения государственных субсидий и контрактов для компаний бизнесмена — Tesla и SpaceX.

На фоне этих событий личное состояние Маска уменьшилось на 33,9 миллиарда долларов всего за день. При этом предприниматель по-прежнему занимает первую строчку рейтинга, имея общий чистый капитал в размере 335 миллиардов долларов. В тройку лидеров также попали Марк Цукерберг и Джефф Безос.

Ранее Маск на фоне разногласий с Трампом поддержал идею об его импичменте. Помимо этого, бизнесмен объявил о выводе из эксплуатации космического корабля Dragon. До этого глава Белого дома признался, что разочаровался в Маске. Трампа удивила его реакция на законопроект о федеральном бюджете.