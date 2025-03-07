Зеленский посетит ЮАР с официальным визитом

Президент Украины 10 апреля посетит ЮАР с официальным визитом. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь президента африканской страны Винсент Магвенья.

«Да, это подтверждено», — ответил он на вопрос журналистов о поездке Зеленского.

О визите Зеленского в ЮАР в конце февраля сообщил президент страны Сирил Рамафоса, но точную дату он тогда не озвучил. Африканский лидер подчеркнул, что государство по-прежнему поддерживает идею диалога между Россией и Украиной.

Ранее арестованный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский предположил, что Зеленский в скором времени снова отправится в США. Целью поездки украинского лидера станет подписание договора о перемирии.

Парламентарий не исключил, что прописанные в документе условия не будут выгодны Украине. По его словам, президент США Дональд Трамп не будет еще раз встречаться с Зеленским, и пошлет вместо себя министра финансов Скота Бессента или вице-президента Джей Ди Вэнса.