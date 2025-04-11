Зеленский признал, что конфликт должен закончиться за столом переговоров

Конфликт на Украине должен закончиться за столом переговоров. Об этом заявил Владимир Зеленский на заседании в формате «Рамштайн». Его слова привело издание «Страна.ua».

При этом он призвал союзников продолжить оборонную поддержку страны и давление на Россию.

Однако находящийся под следствием депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что никаких переговоров с Зеленским уже не ведут и уберут с поста, как только такое решение примут в Белом доме.

«Мои источники в его окружении говорят, что сейчас они с [главой офиса президента Андреем] Ермаком надеются только на Ричарда Мура (глава МИ-6), якобы тот обещал им сделать все, чтобы сорвать сделку и перемирие вместе с ней», — заявил депутат.

Ранее замглавы офиса президента Украины Павел Палиса назвал сокращение численности ВСУ красной линией на переговорах.