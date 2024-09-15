Воздерживаясь от активных действий против России, Запад стал напоминать лягушку в нагревающейся воде. С таким заявлением на конференции «Ялтинская европейская стратегия» выступила бывшая глава правительства Финляндии Санна Марин. Ее процитировала «Европейская правда» .

«Мы как та сидящая в воде лягушка, которая постепенно нагревается. <…> Температура воды еще комфортная, поэтому нашей лягушке не нужно что-то менять», — сказала она.

По мнению экс-премьера, в публичной сфере существует множество призывов к бездействию, одним из которых стало предложение отказаться от помощи Украине.

Санна Марин занимала пост премьер-министра Финляндии с 2019 по 2023 год.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее подчеркнул, что завершение конфликта на Украине обеспечит только диалог с Россией. Заявление прозвучало после предупреждения президента Владимира Путина о том, что альянс станет прямым участником конфликта, если США и Великобритания снимут ограничения на использование ВСУ дальнобойного оружия.