Завершение конфликта на Украине обеспечит только диалог с Россией. С таким заявлением в интервью немецкой газете Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что возможность переговоров появится только при условии, если Украина получит достаточно сил.

«Ясно одно: чтобы положить конец этой войне, в определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией», — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что пространство для возможности организации переговоров сейчас сильно ограничено, по сравнению с тем, что было в прошлом. Но без них боевые действия не завершить.

Свое заявление Столтенберг сделал после предупреждения президента России Владимира Путина о том, что Североатлантический альянс станет прямым участником конфликта, если США и Великобритания снимут ограничения на использование ВСУ дальнобойного оружия.

Также с идеей организовать контактную группу с участием Китая, Турции, Индии и Бразилии для организации процесса переговоров для завершения украинского конфликта выступил лидер фракции Социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених.