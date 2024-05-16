Не конфронтация, а торговля. Песков опроверг дружбу России и Китая против третьих стран | 360°

Мир 16 мая 2024, 08:59 Не конфронтация, а торговля. Песков опроверг дружбу России и Китая против третьих стран Песков: отношения России и Китая не направлены против третьих стран РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин после инаугурации посетил Китай, потому что именно с этой страной сложились крепкие и взаимовыгодные отношения. Они построены не на конфронтации с третьими странами, а на достижении благосостояния двух народов, заявил «Известиям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Их уникальная характеристика в том, что это абсолютно идеальное качество двусторонних отношений. Оно не направлено ни против кого, не направлено против третьих стран, и преследует единственную цель — повышение благосостояния народов наших стран», — сказал он.

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Китай, напомнил Песков, стал стратегическим партнером России и страной номер один по торгово-экономическому обороту. Он сообщил, что объем торговли в 2023 году по российским оценкам превысил 220 миллиардов долларов, по китайским — 240 миллиардов. Пресс-секретарь отметил, что в любом случае это значительная сумма, которая свидетельствовала о взаимодополняемости экономик.

Взаимодействие России и Китая на международной арене, по словам Пескова, стало серьезным балансирующим элементом. Он заявил, что это взаимодействие балансировало неспокойную и наполненную конфликтами повестку.