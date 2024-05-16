Деньги 16 мая 2024, 08:10 Почти все платежи между Китаем и Россией перевели в нацвалюту — Путин Путин: 90% всех платежей между Россией и Китаем проводятся в рублях и юанях Unsplash

Читать 360 в

Около 90% всех платежей между Россией и Китаем совершили в рублях и юанях. Переход на расчеты в национальной валюте придал импульс торговле, заявил на переговорах в Пекине российский президент Владимир Путин. Его процитировали «Известия».

«Сегодня уже 90% всех платежей проводятся в рублях и юанях. Мы сейчас говорили в узком составе о том, по каким направлениям дальше будем развивать наши отношения, и все это в интересах как российской, так и китайской экономики», — сказал он.

Реклама

Товарооборот между Россией и Китаем, по словам Путина, за последние пять лет увеличился. Президент заявил, что это произошло вопреки пандемии и влиянию третьих стран. Он сказал, что мощный импульс сотрудничеству придал своевременный перевод двусторонних расчетов в нацвалюты, и сообщил о создании портфеля из 80 крупных совместных российско-китайских инвестиционных проектов.

Переговоры Путина и лидера КНР Си Цзиньпина открылись в пекинском Доме народных собраний. Визит в Китай стал первой зарубежной поездкой вновь избранного президента.