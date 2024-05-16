Кремль назвал взаимодействие России и Китая балансирующим элементом | 360°

Мир 16 мая 2024, 08:28 Кремль назвал взаимодействие России и Китая балансирующим элементом Песков: взаимодействие России и Китая является серьезным балансирующим элементом РИА «Новости»

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Взаимодействие России и Китая на мировой арене в рамках интеграционных форматов стало серьезным балансирующим элементом. Об этом заявил «Известиям»пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Взаимодействие Москвы и Пекина на международной арене в контексте интеграционных форматов, в контексте международных организаций является серьезным балансирующим элементом», — сказал он.

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По его словам, этот элемент взаимодействия держит в балансе неспокойную мировую повестку дня. Поэтому именно КНР стала первой страной, которую глава государства посетил с официальным визитом после инаугурации.

Песков отметил, что в ходе выступления на узком составе переговоров президент России Владимир Путин указал на неконфронтационный характер отношений с Китаем. По мнению главы государства, это абсолютно идеальное качество двусторонних отношений, которые направлены на повышение благосостояния народов двух стран.