Обеспечение порядка на выборах в Белоруссии взяла на себя милиция

Охрану помещений для голосования на выборах президента Белоруссии обеспечивают сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД. Об этом сообщила пресс-служба ведомства республики.

Избирательные участки взяли под круглосуточную охрану, а также оборудовали системами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации.

«К избирательным участкам приближены патрульные наряды, в случае возникновения нештатных ситуаций будут задействоваться мобильные и группы быстрого реагирования», — подчеркнули в пресс-службе.

Милиции помогают члены добровольных дружин, БРСМ и ветераны МВД. В ведомстве добавили, что ни одно правонарушение или происшествие на участках не останется вне внимания республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Выборы в Белоруссии проводят только на территории республики, чтобы должным образом обеспечить безопасность избирателей. На президентское кресло в этом году претендуют пять избирателей, в том числе нынешний белорусский лидер Александр Лукашенко.