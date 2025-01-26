В Белоруссии начался единый день голосования на выборах президента

Единый день голосования на выборах президента стартовал в Белоруссии. По всей стране открылись избирательные участки, сообщил ЦИК страны.

Принять участие в голосовании можно с 08:00, участки закроются в 20:00. Общественный порядок и безопасность во время выборов обеспечивают правоохранители.

По данным БелТА, всего на территории республики организовали работу 5325 участков для голосования.

В Белоруссии уже состоялось досрочное голосование, оно проходило с 21 по 25 января. Делегация Центризбиркома России не выявила нарушений. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, процесс был корректным и понятным.

За кресло президента борются пять кандидатов, в том числе Александр Лукашенко. Выборы проходят только в Белоруссии и без наблюдателей из западных стран. Избирательные участки не стали открывать за рубежом из-за отсутствия необходимых мер безопасности.