«Не готовы к этой битве». Позиция Путина по ядерному оружию напугала Запад | 360°

Мир 17 мая 2024, 10:00 «Не готовы к этой битве». Позиция Путина по ядерному оружию напугала Запад Макгрегор: позиция Путина по ядерному оружию обескуражила Белый дом Пресс-служба Минобороны

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США и другие страны НАТО не готовы к прямому столкновению с Россией. Позиция российского президента Владимира Путина по развертыванию ядерного оружия обескуражила Белый дом, заявил в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его мнению, Путин ясно дал понять, что в случае иностранного вмешательства в ситуацию на Украине Западу придется столкнуться с Россией. Макгрегор заявил, что российская армия готова к такому развитию событий, в отличие от американской.

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«Вашингтон был очень сильно застигнут врасплох воинственной позицией Путина, когда он развернул тактическое ядерное оружие на фронте. <…> Мы, очевидно, не готовы к этой борьбе, и НАТО тоже», — сказал он.

Минобороны объявило о проведении учений ракетных соединений и флота по применению нестратегического ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал решение провести маневры с заявлениями западных политиков о возможном вводе войск на Украину.