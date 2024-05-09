«Надо держать порох сухим». Лукашенко объяснил учения с ядерным оружием риском эскалации | 360°

09 мая 2024, 20:15
«Надо держать порох сухим». Лукашенко объяснил учения с ядерным оружием риском эскалации
Лукашенко назвал рост эскалации причиной учений с ядерным оружием
Белоруссия рассматривает тактическое ядерное оружие исключительно как систему сдерживания. Но обращаться с ним надо уметь, для чего в республике начали проведение учений. Как сообщила БелТА, об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.
Он добавил, что в ходе общения с президентом России Владимиром Путиным предложил синхронизировать военные маневры с ядерным оружием и получил согласие.
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«Для того чтобы применить такое оружие, надо тренироваться, надо уметь это делать. Идет эскалация напряженности. Что в этой ситуации делать? Надо держать порох сухим, в том числе и это смертоносное оружие», — заявил Лукашенко.
Президент республики добавил, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать, а только дает понять, что готова ответить любому противнику.
Путин назвал проходящие учения с нестратегическим ядерным оружием плановыми. По его словам, ничего необычного в этом нет.
Он также отметил, что маневры пройдут в три этапа и на втором к российским силам подключатся белорусские коллеги.
«Мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения», — привел словам Путина «Федерал Пресс».
По данным Минобороны, в учениях примут участие Военно-морской флот и ракетные соединения Южного военного округа.
Ядерное оружие
Белоруссия
Военные учения
Александр Лукашенко
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