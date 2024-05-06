Кремль связал ракетные учения с недавними заявлениями Макрона | 360°

Армия 06 мая 2024, 14:21 Кремль связал ракетные учения с недавними заявлениями Макрона Песков: ракетные учения связаны с заявлениями Запада о вводе войск на Украину РИА «Новости»

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Учения подразделений Южного военного округа и Военно-морского флота России проведут в ответ на провокационные заявления западных политиков о военной помощи Украине. С таким заявлением на брифинге 6 мая выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Проведение учений, по его словам, спровоцировало заявление президента Франции Эммануэля Макрона о вероятном вводе войск на Украину и аналогичные угрозы со стороны сената США.

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Песков также упомянул позицию Великобритании, которая тоже может спровоцировать рост напряженности.

«Фактически выставлять солдат НАТО перед российскими военными. Это новый виток эскалации напряженности, беспрецедентный, он требует особого внимания и принятия особых мер», — сказал он.

Генштаб России начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. В маневрах примут участие силы ВМФ России, ракетные соединения ЮВО и авиация.