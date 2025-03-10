Захарова посоветовала Дании подумать о защите Гренландии

Захарова: отправка Данией солдат на Украину оставит без защиты Гренландию

Фото: РИА «Новости»

Если власти Дании отправят миротворцев на Украину, то Гренландия останется без защиты. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала заявление министра иностранных дел королевства Ларса Лкке Расмуссена о том, что Дания готова направить своих миротворцев на Украину, если возникнет необходимость,

«Дико извиняюсь: а Гренландию кто будет охранять? Наверное, понаехавшие в Данию беженцы с Украины?» — задалась ироничным вопросом Захарова.

Дональд Трамп вернулся к идее выкупить у Дании Гренландию после вступления на второй президентский срок в США в 2024 году. Он считает, что Гренландия должна присоединиться к Соединенным Штатам.

Кроме того, американский лидер пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Глава датского МИД заявил, что сделки не будет.

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