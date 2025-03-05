Сегодня 12:30 Как спасать Америку после Байдена? Тайное и явное из речи Трампа в конгрессе 0 0 0 Фото: Win McNamee — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Президент США Дональд Трамп представил конгрессу полуторачасовой доклад, в котором пообещал Америке «золотой век». Выглядел политик вполне убедительно, но, возможно, некоторая театральность все же зашкаливала. Главные тезисы речи в беседе с 360.ru разобрал независимый аналитик и политолог Сергей Станкевич.

«Сильное было выступление с точки зрения зрелища, да и по созерцанию убедительно он выглядел. Хотя, конечно, театральность зашкаливала. Все-таки в своем духе он выступал», — подчеркнул Станкевич. Очень бросался в глаза и пропасть между республиканцами и демократами: когда Трамп начал речь с благой вести, мол, «Америка вернулась», одна часть зала аплодировала стоя, а демократы свистели, возмущались и поднимали протестные плакаты. Самого активного из них даже пришлось вывести вон.

Во всех бедах Америки Трамп предсказуемо обвинил предшественника своего Джо Байдена и демократов. Это они спровоцировали иммиграцию, раздули госдолг, потеряли промышленность, допустили инфляцию и даже рекордные цены на куриные яйца. А вот спасти Америку должны Господь Бог, его представитель Дональд Трамп, республиканцы и Илон Маск. Сергей Станкевич политолог, независимый аналитик

Трамп назвал Байдена «худшим президентом в истории США». Он сказал, что за два месяца на посту главы государства добился «большего, чем другие за годы работы».

Фото: РИА «Новости»

Внешнеполитические аппетиты Трампа Показательно, что большая основная часть все-таки речи была посвящена внутриамериканским делам и экономическим интересам Америки. «Кроме того, Трамп сообщил важную, с моей точки зрения, вещь, что Панамский канал он уже вернул. То есть Америка вместе с инвесткомпанией BlackRock выкупает гонконгскую фирму, которая управляет двумя ключевыми портами на Панамском канале: Атлантическим и Тихоокеанским. <…> Это впечатляет», — подчеркнул собеседник 360.ru. Также американский президент во сказал, что никуда не денется Гренландия.

Все равно Штаты ее заберут, она им нужна для международной безопасности. То есть в этом смысле он подтвердил свои намерения. Сергей Станкевич политолог, независимый аналитик

Также Трамп обратился к конгрессу с просьбой выделить средства на разработку системы ПРО «Золотой купол».

Фото: РИА «Новости»

Что сказал Трамп об украинском конфликте? Трамп заявил, что получил письмо от Зеленского, в котором тот предлагает как можно скорее начать переговоры о мире на Украине. Американский лидер зачитал фрагмент из послания от украинского президента. «Я смысл передаю, это не прямая цитата. Зеленский встал на путь исправления. <…> Во-первых, он отказывается от идеи продолжать [конфликт]. Он готов работать на мир, причем долгосрочный, не просто перемирие, и работать под сильным руководством Соединенных Штатов. Тут, надо сказать, Трамп несколько преувеличил. В тексте письма такой жесткой готовности не наблюдалось. В письме, кстати, говорилось не под руководством, а под лидерством», — уточнил аналитик. То есть готовность работать у него есть только при лидерстве Соединенных Штатов Зеленский готов работать. А это более такая размытая вещь. «Лидерство есть, а делать-то можем что хотим», — отметил он. Однако Трамп, обратил внимание эксперт, подчеркнул, что важны не слова от Украины, а реальные дела. «Так что настрой нормальный, рациональный, трезвый», — подчеркнул Станкевич.

Фото: РИА «Новости»

Трамп и война тарифов Трамп намерен и дальше продолжать войну тарифов с ближайшими соседями: Мексикой и Канадой — двумя крупными торговыми партнерами. Третьим объектом для торговой войны оказался Китай. «Для России это опять-таки какой сигнал? Китай в ответ на повышенные тарифы со стороны Америки <…> аналогичное повышение тарифов предпринял со своей стороны. И фактически тем самым открывает важные рыночные ниши для российских товаров», — отметил политолог. По мнению Станкевича, российским компаниям следует воспользоваться открывшимися возможностями и занять свою нишу на китайском рынке.