«Не будет коллапса». Западу указали на заблуждение о России

Россия успешно приспособилась к санкциям, ее экономика процветает. Надежды стран Запада на коллапс не оправдались, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале Duran .

«Не будет коллапса в следующем году, не будет ни через год, ни через пять или 10 лет. <…> И многие на Западе начинают понимать, что Россия хорошо приспосабливается к санкциям, она на самом деле процветает», — сказал он.

Меркурис напомнил, что инициаторы антироссийских санкций прогнозировали развал экономики страны с 2014 года. Они рассчитывали, что от ужесточения рестрикций она рухнет, как карточный домик. Аналитик заявил, что Запад ошибся, и обратил внимание на инвестиционный бум в России.

Новый пакет санкций ввели США. Минфин утвердил ограничения против оборонно-промышленного комплекса России, но разрешил операции по энергетическим сделкам через некоторые банки.