В Кремле объяснили, зачем США разрешили сделки с российскими банками

США легко исключают те или иные позиции из санкционного списка, если им это выгодно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости».
«В целом Соединенные Штаты занимают достаточно прагматичную позицию в том, что касается их собственных интересов торгово-экономических», — отметил он.
Пресс-секретарь российского лидера назвал подобные смягчения обычной практикой.
Накануне США разрешили операции по энергетическим сделкам через крупнейшие российские коммерческие банки.
В то же время в Вашингтоне ввели и новые ограничения против России. Теперь они коснулись оборонно-промышленного комплекса и компаний, которые якобы участвуют в обходе запретов.
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