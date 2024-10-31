В Кремле объяснили, зачем США разрешили сделки с российскими банками

Песков: США занимают прагматичную позицию, когда речь идет об их интересах

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

США легко исключают те или иные позиции из санкционного списка, если им это выгодно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости».

«В целом Соединенные Штаты занимают достаточно прагматичную позицию в том, что касается их собственных интересов торгово-экономических», — отметил он.

Пресс-секретарь российского лидера назвал подобные смягчения обычной практикой.

Накануне США разрешили операции по энергетическим сделкам через крупнейшие российские коммерческие банки.

В то же время в Вашингтоне ввели и новые ограничения против России. Теперь они коснулись оборонно-промышленного комплекса и компаний, которые якобы участвуют в обходе запретов.

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