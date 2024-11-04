Запад заинтересовался умением России справляться с санкциями

Экс-директор от МВФ Можин: Запад хочет понять, как РФ справляется с санкциями

Крупные государства на Западе очень хотят понять, как российская экономика справляется с влиянием санкций. Для этой цели они планировали отправить в страну представителей Международного валютного фонда, заявил РИА «Новости» бывший исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин.

«Предполагаю, что большие западные страны согласовали этот визит. Не исключаю, что проведение консультаций инициировали именно они. Им уж очень хочется понять, как экономика России под нажимом их драконовских санкций не развалилась», — подчеркнул он.

Можин отметил, что власти России в течение трех прошлых лет согласовывали консультации МВФ ежегодно. При этом очередной визит миссии должен был состояться в сентябре 2024 года, но его отменили в день запланированных консультаций.

«Группа малых стран в лице Финляндии, Литвы и других подняла бунт. Они стали обвинять директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву, в итоге другие страны Европы согласились на отмену консультаций», — добавил собеседник агентства.

США в очередной раз ужесточили антироссийские санкции в конце октября.