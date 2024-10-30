США ужесточили антироссийские санкции

Министерство финансов США ужесточило санкции против России. Ограничения направлены против оборонно-промышленного комплекса, а также на так называемую «глобальную сеть» компаний, которые якобы участвуют в обходе запретов.

Под санкции подпали производитель шин «Кордиант», компания «Чип и Дип», научно-промышленное предприятие «Звезда», ульяновский ООО «Автодом». В перечень также включили Российскую академию ракетных и артиллерийских наук, Институт системного программирования РАН и Институт проблем механики имени Ишлинского Российской академии наук.

Ограничения коснулись и 20 российских граждан, в том числе начальника Главного военно-политического управления ВС России Виктора Горемыкина и заместителя министра обороны Андрея Булыги.

В числе новых санкций — ограничения на компании, занимающиеся транспортировкой оборудования и поставками танкеров для проекта. Свыше 350 структур не только из России, но и Китая, ОАЭ, Турции, Швейцарии, Индии, Узбекистана тоже оказались в списках.

Ранее администрация США попросила страны G7 рассмотреть введение санкций на российские титан и палладий. Как отмечало агентство Bloomberg, европейская промышленность сильно зависит от поставок этих металлов из России, поэтому инициатива США может создать серьезные проблемы.

В Politico появилась информация о том, что представители власти США начали искать оправдания после того, как экономические санкции против России не принесли ожидаемого результата. Они заявили, что ограничительные меры не были направлены на то, чтобы нанести ущерб экономике России.