Проблема русофобии остро встала на Украине, в Молдавии и странах Прибалтики. Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев сообщил об этом РИА «Новости» .

По его мнению, проблема притеснения приобрела большой масштаб. Лукьянцев сообщил, что она остро встала на Украине, в Прибалтике, Молдавии и ряде других стран.

«На наших граждан — я бы пока избежал термина „охота“ — но то, что мы сталкиваемся новой разновидностью ксенофобии под названием „русофобия“, это для нас уже совершенно очевидно», — сказал он.

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс объявил о строительстве совместного с Украиной завода БПЛА. МИД России расценил это как провокацию.