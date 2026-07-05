Названы самые русофобские страны Европы
Директор департамента МИД России Лукьянцев сообщил о русофобии в Прибалтике
Проблема русофобии остро встала на Украине, в Молдавии и странах Прибалтики. Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев сообщил об этом РИА «Новости».
По его мнению, проблема притеснения приобрела большой масштаб. Лукьянцев сообщил, что она остро встала на Украине, в Прибалтике, Молдавии и ряде других стран.
«На наших граждан — я бы пока избежал термина „охота“ — но то, что мы сталкиваемся новой разновидностью ксенофобии под названием „русофобия“, это для нас уже совершенно очевидно», — сказал он.
Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс объявил о строительстве совместного с Украиной завода БПЛА. МИД России расценил это как провокацию.