Латвия и Украина построят совместное предприятие по производству БПЛА
LSM: Латвия и Украина запустят совместный завод по производству БПЛА
Латвия и Украина собираются построить завод по производству беспилотников вблизи границы с Россией и Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр прибалтийской республики Андрис Кулбергс, сообщил LSM.
«Планируется развивать сотрудничество между Латвией и Украиной в военной промышленности, включая создание совместного завода по производству БПЛА на латвийской границе», — говорится в публикации.
Объясняя необходимость проекта, Кулбергс заявил о якобы имеющихся проблемах занятости населения и потребности наращивать экономическую активность в регионе.
При этом он добавил, что предприятие позволит оперативно задействовать дроны-перехватчики при возникновении угроз.
Ранее стало известно, что истребители НАТО сбили беспилотник над Латвией.