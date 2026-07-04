Россия оценивает планы Латвии построить завод беспилотников на общей границе как провокацию. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель главы МИД Михаил Галузин.

По его словам, такие намерения вписываются во враждебную политику прибалтийских государств в отношении России. Политики этих стран преследуют корыстные цели: приобретение некой геополитической значимости, участие в освоении военных бюджетов и даже получение статуса важного элемента восточного фланга НАТО.

«Правда, сами западники в кулуарах называют их не иначе как „буферы“ или „пушечное мясо“ — когда речь идет о прогнозировании сценариев столкновения НАТО с Россией. Понятно, что они для стран Западной Европы — „не свои“», — заключил дипломат.

Премьер-министр прибалтийской республики Андрис Кулбергс отмечал, что сотрудничество с Украиной позволит увеличить экономическую активность в регионе.