Названа вероятная дата заседания СБ ООН в связи с ударом Израиля по Катару

Экстренное заседание СБ ООН по ударам Израиля по Катару может пройти 10 сентября

Заседание Совета Безопасности ООН, запрошенное в связи с ударами Израиля по Катару, состоится в 22:00 по московскому времени 10 сентября. Об этом сообщила председательствующая в СБ миссия Республики Корея при всемирной организации, передало РИА «Новости» .

«Заседание по теме „Ситуация на Ближнем Востоке“ запланировано на 15:00 завтрашнего дня (22:00 10 сентября по московскому времени — прим. ред.), — ответили журналистам в постпредстве.

Армия обороны Израиля ударила по Дохе во вторник, 9 сентября. ЦАХАЛ в рамках операции «Огненная вершина» атаковал помещения, где находилась делегация ХАМАС. Всего в катарской столице произошли несколько взрывов.

Ранее премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что атака ЦАХАЛ обнулила все ранее достигнутые договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС.