Пять человек погибли при ударе Израиля по Дохе

Не меньше пяти человек, в том числе лидер движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хейя, стали жертвами удара Израиля по Дохе. Об этом сообщил телеканал Al Arabya.

«В результате удара Израиля по катарской столице погибли пять человек, в том числе лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя и глава его офиса», — отметили источник журналистов.

Ранее сообщалось об атаке израильских военных на Доху в день прибытия делегации палестинской группировки ХАМАС для переговоров с представителями США о прекращении огня в секторе Газа.

По словам журналистов, главной целью удара был глава ХАМАС Халед Мишаль. О его присутствии на встрече информации не поступало.

Представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари осудил израильский удар по лидерам движения в Дохе. Он уточнил, что под обстрел попали жилые строения, где должны были находиться члены политбюро ХАМАС.