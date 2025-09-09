Атака Израиля на Катар обнулила достигнутые по Газе договоренности

Договоренности, которых удалось достичь на переговорах в Катаре между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сошли на нет из-за предпринятой ЦАХАЛ атаки. Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Al Jazeera , указал на срыв соглашения о прекращении огня.

«Мы приложили все усилия для обеспечения успеха переговоров о прекращении огня в секторе Газа, но в достижение соглашения о прекращении огня сорвал Израиль», — подчеркнул он.

Аль Тани обратил внимание, что после атаки никакие договоренности не имеют силы. Он также призвал остановить израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Недопустимо закрывать глаза на действия Израиля, необходимо принять против него все меры и остановить безумие Нетаньяху», — сказал Аль Тани.

Израиль нанес удар по Дохе 9 сентября, одной из целей атак стали помещения, где находилась делегация ХАМАС. Представители движения прибыли, чтобы обсудить предложение США по прекращению огня в секторе Газа.