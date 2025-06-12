Минимум 110 человек погибли при крушении Воeing в Индии

В результате крушения самолета Boeing 787 Dreamliner в Индии погибли минимум 110 человек. Об этом сообщил телеканал TimesNow в соцсети X .

«Подтверждено, что 110 человек погибли», — подчеркнули авторы поста.

Всего на борту рухнувшего Boeing находились 242 человека, из них — два пилота и 10 бортпроводников. СМИ сообщили о выживших. К месту ЧП прибыли 20 машин скорой помощи, они начали вывозить пострадавших.

В Генеральном консульстве в Мумбае заявили, что, предварительно, россиян на борту не было.

Катастрофа в Индии стала первой для Boeing Dreamliner. Самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта Ахмадабад на западе страны.